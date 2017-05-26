夏普預估2019年度營收破3兆日圓
日本夏普(Sharp)26日公布今後3年(2017-2019年度)的中期經營計畫，預估2019年度的業績將達3兆2500億日圓，(約新台幣8879億元)，為2016年度的1.6倍，獲利則為2016年度的2.4倍，達1500億日圓(約410億元)。夏普2019年度的營收若突破3兆日圓，將是2010年度(營收3兆219億日圓)以來首見。
這是夏普自去年夏季被納入鴻海旗下後首度發表中期經營計畫，夏普預定要搶先其他公司，推出高精細畫質的8K尖端技術產品上市，創造8K面板需求，早期推出OLED/FFD等新面板，並擴大海外TV事業，同時將增加連接網路的家電和產業機器等物聯網產品，以提高業績。
夏普預估2017年度(2017年4月-2018年3月)的合併營收為年增22.4%，達2兆5100億日圓，獲利則為年增44·1%，達900億日圓。淨利為590億日圓(2016年度為淨損248億日圓)，這將是夏普4年來首度由虧轉盈。
(中時)
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