5年期共120億 韓國民銀行首次來台發行債券
據韓聯社（Yonhap News）報導，南韓最大的商業銀行- 國民銀行（Kookmin Bank），於昨日正式在台灣登記、發行5年期的「福爾摩莎債券」（Formosa bond），金額總計為4億美元（約120.6億台幣），該債券採浮動利息，3個月期的利率為0.95%，這是韓國籍銀行在台發行債券的第一次。國民銀行高層表示，「原訂發行金額為3億美元（約90.5億台幣），但由於是首次發行，為吸引台灣投資人目光和興趣，最終決定加碼至4億美元（約120.6億台幣）的額度。」
所謂「福爾摩莎債券」，是指在台灣發行、但以外幣計價的貨幣債券，透過擁有BBB或更高以上的信用評級的境外金融機構在台發行。此一債券是由金管會設計提出，從2006年開始為促進台灣與國際資本市場接軌，並吸引外國資金長期進入台灣而做。當時負責設計的金管會委員李賢源曾說過，除了外資來台募資，福爾摩莎債券也可成為台資企業向海內外募資的新平台，透過發債吸引外國資金進入台灣。
國民銀行是當前南韓最大的商業銀行，標誌色為黃色，在韓國境內共有1100多個分支機構，在紐約、倫敦、東京、香港、奧克蘭、廣州等地也設有眾多海外分行，與另一間更出名的新韓銀行（Shinhan Bank）形成二強競爭態勢。然而當前的國民銀行，是2001年、在經歷亞洲金融風暴之後，奉政府之命與韓國住宅銀行合併而成。
(中時電子報)
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