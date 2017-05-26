籃球》中華男籃全新戰袍亮相 12人名單周一公布

中華男籃全隊穿上全新球衣首次公開亮相。(黃及人攝)

中華男籃26日穿著全新戰袍亮相，且跟陳信安、林志傑、田壘等前輩交換國手心得，面對6月3日開打的東亞資格賽，中華隊總教練周俊三說：「每件新的球衣都有它的故事，如今我們即將再創全新輝煌歷史！」

為了怕影響27日在新竹開打的菁英對抗賽士氣，周俊三表示，東亞資格賽12人正式名單將於下周一，也就是29日才公布，不過目前已經大致底定，球隊的狀況也逐漸回穩，包含蔡文誠、吳岱豪、周柏臣等傷兵也都陸續歸隊。

「現在我比較放心的是內線中鋒表現穩定，可是包含劉錚、周儀翔等外圍射手還不夠好，還需時間好好調整，」周俊三說，「不過中華隊後衛確實要加油，蔣淯安身材太單薄，于煥亞又太嫩，讓我真的比較擔心我們的後衛群。」

今年接下隊長位置，也是全隊最老的蔡文誠表示，當前就是做好教練團交代任務，球員相互之間努力了解磨合，他也對NIKE全新設計的中華隊LOGO留下深刻印象，「看起來很像盾牌，還多了紅色的熱情點，感覺很不一樣。」

中華男籃全新球衣最大的改變，就是多了左上方的LOGO。(黃及人攝)

先前趕回浙江廣廈報到訓練的劉錚，目前只跟中華隊訓練兩三次，但他相當期待27日的菁英對抗賽，更強調自己一定會打，「我好像很久沒在台灣球迷面前打球了，只希望明天自己別打太差，現在我最需要做的還是身體恢復。」

周儀翔也強調，今年中華隊陣中很整齊，也有蔡文誠、戴維斯等老將坐鎮，讓他可以好好學習如何扮演球隊領袖，比起明天的菁英對抗賽，他更期待東亞資格賽的開打，「畢竟那是我們第一階段的挑戰，我們也可趁機調整。」

至於到現在都還搞不清楚中華隊今年要打多少比賽的「新台灣人」戴維斯，強調自己當前已經完全健康，只想趕緊回到場上拚戰，「不過我不確定明天是否會打，一切交給教練團去決定。」

(中時電子報)