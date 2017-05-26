史上最大走私案！ 烏坵海域查獲海洛英磚1800塊

高雄地檢署指揮破獲永富升號漁船，走私史上最多海洛英案。（曹明正翻攝）

高雄地檢署指揮破獲永富升號漁船，走私史上最多海洛英案。（曹明正翻攝）

東港籍漁船走私一級毒品海洛英磚，清點後高達1800塊。（曹明正翻攝）

高雄地檢署指揮海巡26日凌晨5時32分在烏坵東南方12.5浬海域查獲東港籍漁船走私一級毒品海洛英磚，清點後高達1800塊，重量逾693公斤，黑巿價近百億元，創下國內歷年來緝獲海洛英數量最多紀錄，並逮捕船長等5人。

雄檢於去年10月接獲海巡署高雄第二機動查緝隊情資，布線蒐證多時，今天由緝毒專組主任檢察官曾靖雅、檢察官許育銓、吳正中、林恆翠等人，指揮調查局高雄巿調處、刑事局南部打擊犯罪中心及高巿警刑大收網逮人。

專案小組拂曉出擊，先派遣船艦監控東港籍「永富升」漁船，見時機成熟於清晨5時32分許，在烏坵東南約12.5浬海域登檢，當場在甲板查獲第一級毒品海洛英以碰墊包裝，再用漁網捆綁，置放在甲板及船頂。

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(中時)