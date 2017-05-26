醫生驚爆！金宇彬鼻咽癌「恐非初期」

金宇彬罹癌，目前正接受藥物與放射治療。(本報系資料照，粘耿豪攝)

韓星金宇彬日前證實罹患鼻咽癌，全面停工治療，令粉絲震驚不已。雖然經紀公司並未透露他癌症是第幾期，不過耳鼻喉科醫生師李佳融針對金宇彬治療內容，推測他極有可能不是鼻咽癌初期患者。

經紀公司透露金宇彬因為罹癌停工，目前正在接受藥物與放射治療，據自由時報報導，醫生李佳融直言一般鼻咽癌初期患者多半接受電療，因此推測金宇彬極有可能是鼻咽癌第2、3期患者。

李佳融表示，遺傳是鼻咽癌最主要原因，第1、2期在5年內存活率達8成、第3、4期則降低到5成，不過由於鼻咽癌不須開刀，採放射與藥物治療，因為越年輕痊癒機會越大。

(中時電子報)