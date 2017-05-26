中市研議 警消加裝個人LED警示燈

台中市議員吳瓊華（左三）請警察局長陳嘉昌（右三）及消防局長蕭煥章（左二）穿戴LED個人警示燈配備，建議警消單位提升夜間執勤配備。（盧金足攝）

台中市議員張立傑、吳瓊華等關切消防車加裝爆閃警示燈、消防及警察人員夜間出勤，提供LED個人警示燈，降低因光線昏暗可能造成的執勤危險。警察局長陳嘉昌與消防局長蕭煥章都表示，會將有助維護員警執勤安全的裝備納入規畫，提升人員夜間執勤保障，此外在車輛車身及車尾試加裝爆閃警示燈，試辦情形良好，已漸擴大至各分隊實施。

吳瓊華表示，統計消防局去年夜間出勤火災案件數4335件、救護案件數58349件，反光背心要有光線源才能發揮效果，建議警消夜間需要LED個人警示燈，以作為輔助，降低因光線昏暗可能造成的執勤危險。

吳瓊華說，有些事發地點，處理現場沒有路燈或光線，反光背心或者是反光條必須要有光線的存在才會有反射現象，如果現場是完全陰暗的水溝路面，或者是暗的山坡野外等狀況

，警消人員無法被對方來車或者是人員看到，救人的警消也有潛藏的危險。

「為警察消防人員在夜間執勤多一層保障！」吳瓊華說，安全考量，日間車輛行駛中幾乎也都打亮燈光，更何況這是在救災救護時更需要燈光警示，建議警消單位編列預算，全面性的補充保障生命安全的配備。

蕭煥章對議員建議表示認同，將研議進行試辦，並參考消防人員及民眾反映，評估提升夜間出勤防護裝備的方案；陳嘉昌也允諾會將此項有助於維護員警執勤安全的裝備，納入規畫，以提升人員夜間執勤保障。

市議員張立傑關心台中消防車輛加裝LED爆閃警示燈的法規依據，以及使用情形、維護檢驗機制。

為強化消防車輛行車安全，消防局試辦「消防車輛提升警示及識別效果方案」，符合法令的前提下，在車輛車身及車尾試加裝爆閃警示燈，試辦情形良好，進而擴大至各分隊實施

；今年3月完成安裝後，截至目前各分隊駕駛人員均表示有效提升通過路口時來往車輛避讓情形，均無故障情形發生，有助於減少消防車輛交通事故發生率，保障消防人員及用路人安全。

蕭煥章表示，統計2015年共發生28件車身碰撞，以及9件車尾追撞交通事故，為使消防車輛穿越十字路口時，增加對左右來車的警示效果，並提醒後方車輛避讓消防車輛，消防局研議試辦消防車輛提升警示及識別效果方案，其中包括加裝LED爆閃警示燈、張貼反光標識等。

蕭煥章說明，依據內政部消防署2016年2月修正「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」關於「消防車輛之定義及應備裝置」之規定，明定消防及救災車輛車體須裝置固定式閃光燈，至於安裝位置則未明確規範，因此除原有的車頭警示排燈外，消防局參考國外安裝案例及消防局交通事故發生情形，2016年8月間在3個分隊消防車輛的車身及車尾試加裝爆閃警示燈。

消防局指出，消防車輛合法加裝爆閃警示燈，試辦情形良好，各分隊駕駛人員都表示，加裝警示燈對提升車輛行車安全效果顯著，通過路口時來往車輛避讓情形良好。因此，由車輛養護相關科目支應採購經費，在105年12月間辦理公開招標，擴大實施其他消防車輛加裝，提升消防車輛行車安全。

對議員關心的車輛檢驗部分，消防局說明，監理機關是針對車輛須合乎道路交通安全規則相關規定作檢驗，檢核消防車等「特種車輛」是否具備閃光燈、警鳴器等應備裝置，消防局均合乎規定辦理。

此外，各消防車輛安裝LED爆閃警示燈的標案採購過程，皆依《政府採購法》辦理，於今年3月安裝完畢、4月驗收合格，且由承包廠商依約保固二年，保固期間若發生故障，廠商須依約更換全新品，舊品則交由廠商收回；各分隊使用至今，均沒有故障情形發生。

蕭煥章強調，消防車輛加裝LED爆閃警示燈合法依規辦理，且試辦情形良好，進而擴大至各分隊實施，有助於有效減少消防車輛交通事故發生率，強化消防車輛行車安全，也保障道路駕駛人安全。

(中時)