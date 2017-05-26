過期蝦再犯罰120萬 6縣市受害

台北市衛生局於昨(25)日傍晚接獲高雄市衛生局通知，在高雄市仁武區之倉庫查獲福有企業，貯存逾有效日期｢斑節對蝦｣（有效日期：105年3月1日及106年4月21日）61箱。因「福有企業有限公司」登記在台北市，（中山區民權東路3段4號18樓）台北市衛生局表示，福有企業市第二次再犯，將裁罰新台幣120萬元罰鍰，並廢止食品業者登錄字號，考量福有公司涉嫌意圖欺騙他人，後續全案將移請台北地檢署偵辦。

台北市衛生局說明，接獲通報後，昨日前往「福有企業有限公司」稽查，現場為辦公室型態，連夜約談該公司委託人廖姓委託人，坦承近2年自行進口｢斑節對蝦｣ ，明知已過期仍持續出貨逾期｢斑節對蝦｣673箱(9公斤/箱)。

福有企業有限公司出貨逾期｢斑節對蝦｣予17家餐飲業者，包含台北市、新北市、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市衛生局共17家下游餐飲業，都已清查下架。台北市內5家下游餐飲業，其中4家已歇業；另｢威靈頓街一號台北信義店｣（大安區信義路4段152號）使用斑節對蝦製作餐點｢虎斑對蝦｣，衛生局已責令業者下架2箱(9公斤/箱)並辦理退貨。

衛生局指出，該公司於去年7月已因貯存大量逾期食品遭開罰，本次屬第2次違規，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款之規定及依中央｢食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準｣，裁罰 120萬元罰鍰，並廢止食品業者登錄字號。且福有公司連續2次，遭查獲涉嫌蓄意將過期品當正常品販售，意圖欺騙他人涉違反刑法255條，後續全案將移請臺北地檢署偵辦。

另外，福有企業有限公司提交衛生局消費者補償方案：自即日起至今年12月31日止，消費者可憑發票或消費憑證去電02-6618-5656申請虎斑對蝦消費金額退費（275元/份）。

(中時)