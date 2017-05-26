立委公布林奕含PTT帳號 生前指控狼師

立委林俊憲公布林奕含在PTT上的帳號「ooutputt」，網友瘋狂找她過去上傳的文章。（程炳璋翻攝）

立委林俊憲上三立電視台政論節目公布林奕含網路帳號。（翻攝林俊憲臉書）

立委林俊憲公布林奕含在PTT上的個人帳號ooutputt（小杯），證實她2014年5月23日曾在網路上發文指控狼師，並試圖以己之力號召被害人站出來與她連絡，一起糾出狼師，卻反遭部分網友酸言酸語，林俊憲感嘆林奕含當年的堅強訴求未獲重視，最後才會造成自殺憾事。

林俊憲指出，林奕含3年前曾在PTT網站上以「小杯」名義發文，標題以「X心補習班不倫，請幫轉PTT八卦」。文章除了以陳X暗指狼師外，並說陳X如果早告訴她，只是玩玩，想打砲，自己當然不會想跟他「在一起」。

「小杯」還在發文中說出自己曾「自殺幾次，進出加護病房，出現精神分裂的症狀，住精神病房」並敘述自己教過的男友在聽完她的歷史後，就「吃吃我的豆腐，然後嫌棄的離開」說明本身付出的代價真的夠了。

小杯還在文章爆出，陳X狼師告訴她，在補教界還有其他三位各教數學、物理、英文的老師「都跟女學生超亂的」。她並在網路上請求網友聲援，稱自己很有可能被以上老師告毀謗，但現在勢單力薄，如果網友跟她有類似經驗，「請站出來幫我，寄信到以下信箱，絕非釣魚

ooutputt@hotmail.com，留下暱稱，和妳覺得安全的聯絡方式，比如email，如果走上法庭 我會聯絡妳們，一起打倒這些老師，謝謝妳們」

這篇文章3年前發出時獲得不少網友回應，有些給予加油鼓勵，但也有不少人酸言酸語，「這年頭當小三都可以講的理所當然」、「兩情相悅在一起，還有什麼好爭執的?」等等。

林俊憲公布林奕含帳號後，PTT八卦版再度有網友找到她的文章，並瘋狂轉貼評論近90篇，林俊憲感嘆當年林奕含的發文未受重視，等到她結束生命才喚起社會輿論效應。

(中時)