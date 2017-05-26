新北交警配合網路電視 拍攝交警值勤甘苦

新北市交通警察大隊配合網路電視拍攝。（翻攝自臉書）

新北市交通警察大隊為宣導交安觀念和介紹交警勤務內容，配合網路電視台拍攝「一日交通警察」單元，由知名藝人邰智源及KID主持，交大副大隊長許城銘和多位基層交警配合拍攝。

兩位主持人親身穿上交通警察的制服，隨交警外出服勤，體驗交警工作內容，主持人以幽默詼諧的方式，介紹員警必須擔服的交通整頓、事故處理、拖吊、測速照相、違規取締勸導、查報路況及取締酒駕等勤務，突顯交警工作辛苦的一面。

交大表示，新北市一個月大約有6000件的交通事故，交通警察的工作相當繁重，希望透過這次影片的拍攝，讓用路人更注意交通安全。

本支影片今（26日）已在臉書「新北警好讚」上架，3小時內瀏覽次數即已突破7000次。

(中時)