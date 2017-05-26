被殺警林進忠之妻：放了對方也放了自己

被殺警員林進忠之妻邱鈺粧。（廖素慧攝）

邱鈺粧傳簡訊發表聲明。（廖素慧翻攝）

停職的竹崎鄉長王焜弘涉買凶殺警案，二審改判15年，原因是與被害家屬以2500萬達成和解，且家屬願意原諒，死者林進忠之妻邱鈺粧傳簡訊發表聲明表示，「選擇和解是因想放了對方也放了我自己，至於判怎樣，不是我能決定……全部交給司法」。

邱鈺粧的聲明內容如下：

「我還是很感謝參與辦我先生案件的所有檢警，再次感激，發生到現在我心裏還是無法平息，只能告訴自己為了小孩為了愛我關心我的家人，我選擇勇敢堅強面對所有事，選擇和解是因想放了對方也放了我自己，至於判怎樣，不是我能決定沒有接受不接受…我全部交給司法，我相信司法最終會還我們一個公道，做錯事的是應該接受法律制裁的…因沒有任何人能夠剝奪他人生命的…沒有任何人有權力的，往後我也真心希望不要有任何人來打擾我的生活，我只想簡單平凡過……因要能選擇我真的不願這樣…謝謝。」

(中時)