花蓮一國中傳霸凌 學長威嚇學弟互毆

花蓮縣一間國中傳出霸凌事件，兩位八年級的男學生，會在空檔及下課時間，威嚇學弟到校園偏僻角落中互毆，以觀賞學弟「打拳」為樂，若學弟不聽使喚，就會吆喝周邊同學一起動手，行徑十分誇張，校方獲悉後也立即召開座談會，強調會積極針對同學來做輔導。

事件爆發，校方昨日召開相關座談會，找來被害學生家長座談，包括花蓮縣教育處及花蓮縣警察局少年隊都已獲通報，會積極處理該起疑似校園霸凌事件，避免事件再次發生。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時電子報關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；

教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885。

(中時)