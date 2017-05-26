水肥中心設黃金地段 中市府：會增加綠化
水肥資源處理中心能不能遷？台中市議員張耀中今天（26日）在市議會質詢時表示，環保局曾允諾2年內搬遷完畢，為何水肥車每天還是進出頻繁，且時節正值夏日吹東南風，異味在四周鄰里四散。環保局表示，遷廠評估茲事體大，會朝這方向來努力，今年也編列了綠美化經費300萬元，儘量讓水肥資源處理中心環境看起來更綠化更自然。
張耀中表示，水肥資源處理中心從五年半前開始討論搬遷，直至今日，只見該位置設備不斷投資升級，而答應遷廠的政策始終停留在評估階段，張認為，環保局不能一直用多方考量當理由，應更明確的進行實址選勘。
張耀中認為，目前水肥資源處理中心日處理量約300噸規模，目前最大容納量約每日500噸，縣市合併後，位在永春東路一號的水肥廠也肩負要收處原縣區的水肥。
張耀中指出，市議會曾要求遷移一次，市府就前進一小步，第一次提出遷廠，環保局進行設備升級，隔年再要求一次，市府提出回聵金相關計畫，但回饋金是過渡手段，不是永久性手段，而用回饋的方式，形同飲鴆止渴，不是地方、市府雙贏的方法。
「市府要有遷廠關廠的決心，可以參考過去的高雄經驗！」張耀中舉高雄為例，有30多年的水肥廠同樣位在人口稠密區，因為汙水下水道的設置完全，目前已關廠快7年，台中市政府應有所實際作為，儘速完成相關評估計畫，啟動遷廠程序。
環保局表示，遷廠的評估茲事體大，會朝這方向來努力，今年也編列了綠美化經費300萬元，儘量讓水肥資源處理中心環境看起來更綠化更自然。
(中時)
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