全球最高價的龍蝦雞排 藝人主播名嘴爭相朝聖

三星飛蛋雞地的新作品:三星蔥口爆雞排。圖/三星飛蛋雞地提供

大家所熟知的行銷鬼才湧哥，自從興趣轉戰餐飲業後，利用他愛美食及鬼點子， 不僅推出東湖”台灣最後一家鹽酥雞”著名的全台最貴黑松露、明太子雞排，還陸續開發韓式春川辣雞雞排，讓著名的主播和韓國的藝人來台灣宣傳都要爭相來訪。 最近草地狀元的黃西田，更在湧哥宜蘭的三星飛蛋雞地挖掘出最新的作品:三星蔥口爆雞排，造成天天排隊的熱潮，從此被黃西田封湧哥為台灣雞排英雄。

這一次，湧哥再創雞排的最高價，號稱全世界最貴的雞排。到底是甚麼雞排呢？ 原來是龍蝦口爆雞排，不要懷疑，不是龍蝦碎肉塊，而是整隻龍蝦包在雞排裡， 超震撼！超霸氣！

號稱全世界最貴的雞排，龍蝦口爆雞排，整隻龍蝦包在雞排裡， 超震撼！超霸氣！圖/三星飛蛋雞地提供

記者現場採訪，看到湧哥採用整隻南非進口的龍蝦，保留頭尾，用手工把中間的殼慢慢剝除，再將新鮮的無骨雞胸肉片薄，包上美味的切達起司與高熔點起司， 再急速冷凍，讓雞排與龍蝦做最完美的結合，成型以後，再用獨創特調的乾濕粉，讓雞排龍蝦在油鍋酥炸，呈現彷彿餅乾般的美味脆皮。端上桌時還貼心附上提味的塔塔醬，別懷疑真的是整隻龍蝦！一刀切下，龍蝦的美味鮮甜一湧而出，看到爆漿的起司與彈牙鮮美的整尾龍蝦，就讓記者停不下口水，吃到最後龍蝦蝦頭裡的蝦膏，也讓我允指回味，超霸氣的整尾龍蝦雞排就這樣瞬間被嗑光了！

據了解，市面上隨便龍蝦主題的餐點都要近千元以上，更不敢說是整隻龍蝦，目前湧哥定價599，但只要提前預約就可以享受好友價399整隻龍蝦豪氣地給大家，真的是抱著好朋友交流美食經驗的心態啊！

龍蝦雞排在媒體上一推出就造成轟動，堅持整隻龍蝦不用碎肉，所以目前每天限量10隻，要享用美味的朋友記得3天前提前去預約喔！這樣才能保持食材的新鮮美味。

假日到宜蘭別忘了造訪三星飛蛋雞地，品嘗全國最高價美味的龍蝦雞排跟三星蔥口爆雞排。韓國藝人主播名嘴念念不忘的美味，你也可以享受得到！

三星飛蛋雞地

宜蘭縣頭城鎮北宜路一段5號

(礁溪交流道旁)

03-9886600

(中時電子報)