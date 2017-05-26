臉書打卡要自殺 警到場發現不止1人
基隆市警方今（26）日凌晨1時接到彰化民眾報案，對方稱妹妹正在外木山漁港打卡po文想輕生，警方立即趕到現場，發現女子正在海邊準備跳海，同時還意外發現，另1名男子也在車上燒炭，經搶救後成功救回2人性命。
警方表示，當時發現1名女子在海邊淺水區徘徊，渾身酒氣，手腕還有割過的傷口，全身濕透還邊哭邊大喊：「我要跳海！」員警立即將女子拉回岸上並加以安撫，也確認女子就是報案民眾妹妹，隨後將她送醫。
同時，警消人員也在附近發現1部自小客車冒出白煙，消防員看到駕駛座窗邊有1條手臂在微微揮動，見狀後立即上前拍打車窗，然而車內無人回應，消防員立刻敲破車窗，驚見1名男子口吐白沫，一旁還有燒過的炭，經搶救後恢復意識。
警方調查顯示，2名意圖自殺民眾互不認識，是執勤員警正在搜尋想輕生的女子時，巧合地發現在車內燒炭的男子，於是才成功救回2人。警方通知雙方家屬到醫院後，雙方家屬也非常感謝警消人員的熱心，成功救回2條保貴性命。
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