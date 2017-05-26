康橋國際學校首度南下 竹市校區今動土

「康橋國際學校新竹校區，26日在市長林智堅（中）、康橋國際學校董事長李萬吉（左）等共同主持動土祈福儀式下，斥資12億元興建新校舍。（陳育賢攝）

「康橋國際學校新竹校區，26日在市長林智堅（左三）、康橋國際學校董事長李萬吉（左五）等共同主持動土祈福儀式下，斥資12億元興建新校舍。（陳育賢攝）

「康橋國際學校新竹校區，26日在市長林智堅（左三）、康橋國際學校董事長李萬吉（左五）等共同主持動土祈福儀式下，斥資12億元興建新校舍。（陳育賢攝）

康橋國際學校新竹校區，26日舉行動土祈福典禮。（陳育賢攝）

「康橋國際學校」新竹校區，26日舉行動土祈福典禮，市長林智堅（左一）與康橋董事長李萬吉在動土後，一同製作手印陶版。（陳育賢攝）

市長林智堅（左一）與康橋董事長李萬吉在動土後，一同製作手印陶版。（陳育賢攝）

目前在兩岸已有5所國際學校的「康橋國際學校」，去年下半年首度南下新竹市青草湖地區設立新竹校區，26日並在市長林智堅、康橋國際學校董事長李萬吉等共同主持動土祈福儀式下，斥資12億元興建新校舍，並將在明年新學年度完工啟用，同時再擴大招收900位1至9年級學生。

為提供新竹校區學子有更優質的學習環境、更嶄新的教學設備及完善的校園景觀，康橋國際學校今天在新竹校區舉行新教學大樓與活動中心起基動土典禮，並由市長林智堅與董事長李萬吉共同主持祈福、動土儀式。

林智堅表示，新竹市有3高1低的特色，包括所得高、教育水平高、出生率高，1低則是全國人口結構最年輕，其中出生率高，代表新竹市沒有少子化的問題，康橋來竹市設校，代表董事長李萬吉的眼光非常好，選對地方了。

他說，新竹市1年的總預算不到200億元，但編列在教育的就有70幾億，佔了40％以上，說明竹市府在教育上是全力以赴，而竹市目前除了康橋外，另還有兩所學正在動工興建，這兩所學校興建經費是14億元，而康橋1所學校的經費就高達12億元，也顯示康橋對教育的用心。

李萬吉則指出，康橋一向致力打造多元的學習舞台，期望每1個康橋學子都得以適性揚才，成為具有國際視野、寬廣胸襟、強健體魄和堅定毅力的優秀菁英，在未來人生旅途中，勇敢面對各式各樣的試煉。

新竹校區校長楊美伶說，新竹校區以學生為主題，建構豐富多元的課程，引領孩子樂於思考、勇於表達、激發潛能，讓學生們自信的面對人生挑戰，新校舍建成後，期望孩子可以在橘色磚牆紅色尖頂的美麗校舍裡快樂學習。

校方並表示，康橋此次在3萬平方公尺的校地斥資12億興建新校舍，未來有室內游泳池、綜合體育館，另還有48間教室，目前1到9年級已有500多位學生，明年新學年度校舍完工啟用後，還將再擴大招收900位學生。

(中時)