藍批蔡政府頻講幹話 「948794狂」

唐德明表示，蔡政府近來頻頻講些不知所謂的話。（中時資料照／陳君瑋攝）

國民黨文傳會副主委唐德明今（26）日召開記者會指出，最近的政治笑話特別多，無數「講幹話」頻頻出現，讓台灣人民在政府執政無能、生活苦悶之餘，多了不少茶餘飯後的談資，顯見蔡政府948794狂（「就是白癡就是狂」之諧音）。

唐德明表示，蔡政府不要核能，也不敢漲電價，直接面對的就是電力短缺，廠商出走，結果行政院想到的辦法是大賣場、百貨公司的冷氣必須升溫到26至28度，然後鼓勵民眾到大賣場、便利商店吹冷氣，還可打卡參加抽獎，他認為這種冷氣房裡想出來的政策，不是「天兵」就是不食人間煙火。

至於國道端午夜間免收費，唐德明說，當初推出「一個假期兩種收費」政策時，交通部長賀陳旦態度強硬，還稱是專業決策，結果42小時後政策就轉彎了，他覺得一個交通部長對專業不能堅持，連續兩次在交通政策上被打臉，還好意思戀棧職位，實在是「笑話政府」之光。

而總統蔡英文在視導漢光33號演習的時候說，「我是中華民國國軍最大靠山。」唐德明直言這是天大的笑話，因為要當人家靠山不能只用嘴說，不然純粹就是「吹牛打嘴砲」。

唐德明好奇，當國防部長馮世寬在國會耍寶時，蔡總統做了什麽？現在軍隊招不到人，資深軍士官不願意留營，蔡總統又做了什麽？「我們只看到蔡政府磨刀霍霍準備大砍軍人退撫待遇而已，這種大靠山還不如家裡的枕頭山好用。」

最後，唐德明強調，蔡英文不為民調做事的意思，就是不管人民百姓好惡，「官就是任性」的意思，難怪會與人民脫節、頻鬧笑話，「只能說蔡政府，948794狂。」

(中時電子報)