逾期雞腿排輕罰24萬元，檢舉獎金差很大

台中市接獲民眾檢舉，在台中太平區均豐國際查獲高達３５公噸效期有疑慮雞腿排。（馮惠宜翻攝）

大家拼領食安檢舉獎金，台中市衛生局查獲太平均豐國際，摻混逾期雞腿製作雞丁、雞腿排，查封高達35公噸有效期疑慮的產品，懷疑流向平價牛排店、夜市雞排，衛生局初步對業者開罰24萬元，衛生局坦承該案也是民眾檢舉成案，唯檢舉人並非員工，是意外發現業者使用逾期肉品，因而直接打電話向衛生局具名檢舉。

台中市衛生局25日高調發出高達910萬元檢舉獎金，26日再公布於台中太平區查獲去年12月才成立的均豐國際疑似以逾期雞肉製作雞丁、雞腿排，23日接獲檢舉，24、25連兩日到業者位於太平的廠區以及租供冷凍庫稽查，現場發現3萬5262公斤無法釐清效期的問題產品當場銷毀。

初步追查，均豐國際去年12月才開業，是梁姓兄弟共同創業主要是進冷凍雞肉、雞腿，製作為雞丁、腿排，其下游共有15家，其中14家在台中市，而1家在外縣市，多為平價牛排店、夜市雞排、鹽酥雞業者。

經查業者是未落實原料需先進先出的管理，才會摻混逾期肉品製作雞丁、腿排，台中市衛生局考量業者不熟悉法令，加上犯後配合度良好，依食安法開罰24萬元。

同樣具名檢舉，該案檢舉人因非員工，加上衛生局並未予以重罰，裁罰金額只有24萬元，依相關獎勵辦法，這次檢舉人最高可獲12萬獎金，以及10萬至200萬元食安獎金。

(中時)