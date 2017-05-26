逾期雞腿排輕罰24萬元 檢舉獎金差很大
大家拼領食安檢舉獎金，台中市衛生局查獲太平均豐國際，摻混逾期雞腿製作雞丁、雞腿排，查封高達35公噸有效期疑慮的產品，懷疑流向平價牛排店、夜市雞排，衛生局初步對業者開罰24萬元，衛生局坦承該案也是民眾檢舉成案，唯檢舉人並非員工，是意外發現業者使用逾期肉品，因而直接打電話向衛生局具名檢舉。
台中市衛生局25日高調發出高達910萬元檢舉獎金，26日再公布於台中太平區查獲去年12月才成立的均豐國際疑似以逾期雞肉製作雞丁、雞腿排，23日接獲檢舉，24、25連兩日到業者位於太平的廠區以及租供冷凍庫稽查，現場發現3萬5262公斤無法釐清效期的問題產品當場銷毀。
初步追查，均豐國際去年12月才開業，是梁姓兄弟共同創業主要是進冷凍雞肉、雞腿，製作為雞丁、腿排，其下游共有15家，其中14家在台中市，而1家在外縣市，多為平價牛排店、夜市雞排、鹽酥雞業者。
經查業者是未落實原料需先進先出的管理，才會摻混逾期肉品製作雞丁、腿排，台中市衛生局考量業者不熟悉法令，加上犯後配合度良好，依食安法開罰24萬元。
同樣具名檢舉，該案檢舉人因非員工，加上衛生局並未予以重罰，裁罰金額只有24萬元，依相關獎勵辦法，這次檢舉人最高可獲12萬獎金，以及10萬至200萬元食安獎金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。