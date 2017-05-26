校園植物當主角 勝利國小師生自己設桌遊
台南東區勝利國小校本課程，從民國100年起，就以校園最常見的植物為題材，再搭配自然課程的植物，培養出不少的學生解說員，繼今年4月出版《風樹石之謎》後，再進階為桌遊《綠靈的逆襲》，一張桌子，讓全校學生玩的熱血沸騰，翻轉了認識植物的教育模式。
勝利國小校長佘豐賜表示，各國小的校本課程，最能突顯一間小學的教學特色，正好該校的植物種類有很多種，因此從100年開始，該校的校本課程教學題材，就以校園最常見的植物為主題，再連結不同年級自然課，從低年級的種子的旅行到高年級的植物解說，培養學生從周遭環境去認識植物。
勝利國小為了讓校本課程深根發展，105年開始，即請來桌遊達人許永清，指導中高年級學生，一筆一畫將豐富的植物知識，耕耘成有趣的桌上遊戲，連故事中的颱風大神、植物守護神等主角，都是由學生創作。
今年4月，勝利國小將該校學生長久累積的植物知識，出版了《風樹石之謎》，再以風樹石的故事為基底，勝利國小校園為地圖，校園植物當主角，完成《綠靈的逆襲》的桌遊，一張桌子，就可以一邊吸收植物知識，並讓全家老小玩的熱血沸騰。
佘豐賜表示，《綠靈的逆襲》桌遊，極具教育價值，因有很多家長在詢問，該校6月間，即會量產，並以每套800元的價格販售。
(中時)
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