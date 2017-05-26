大村葡萄上市 端午連假共享親子採果樂
端午連假何處去？除了來彰化鹿港慶端陽系列活動，道福祿溪水道旁欣賞划龍舟，為各國好手加油，目前正值大村葡萄夏果產季，民眾不妨順路到大村或溪州黃金廊道果園，享受親子採果樂。
大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，受去年梅姬颱風影響，葡萄枝葉被掃落，今年巨峰葡萄減產4至6成；但今年氣候適宜，品質比往年都好，量少價揚、產地價每台斤上看100元，再過十天開始進入盛產季，就可品嘗到香Ｑ的葡萄。
黑匠觀光果園農民賴昶睿說，今年夏果轉色時間較晚，延遲至五月底才算盛產，總種植面積近10分地，果園採草生無毒栽培，堅持不噴撒除草劑，放養鴨群啄食扁蝸牛、還有蚯蚓鬆土，讓種植的巨峰葡萄更具風味、香味。
賴昶睿說，從父親手中接手管理果園，父、子總計經營40年來，堅持只用除草機割草、使用有機肥料，讓土壤更健康，加上採用套袋，採收後不需水洗就可直接食用；若民眾想要體驗採果之樂，自本周就開放預約採果。預約可電洽0910-591603。
(中時)
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