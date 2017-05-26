男大生校廁裝針孔偷拍 檔案命名「洗刷刷」

就讀台北大學吳姓、于姓男大生，2015年4月趁學校宿舍停水，在衛生紙盒上裝設針孔，後再假好心引導2名女同學洗澡，偷拍淋浴照片，後更食髓知味在教室、田徑場等處偷裝針孔偷拍，並將檔案命名「精華啦」、「洗刷刷」。新北地院依妨害秘密罪判吳男1年2月、于男6月徒刑，可上訴。

(中時)