金庫壓頂老公寓樑柱裂 凱基銀行判拆

板橋民生首富社區住戶於2015年發現地下停車場某處樑柱出現裂痕，經建築結構工程技師鑑定後，發現上方位置恰好為一樓凱基銀行的金庫，研判為長期負重所致，雙方協商不成，管委會憤而提告。新北地院依鑑定報告認定金庫超重釀禍，今判凱基須拆除金庫。

首富社區管委會葛姓主委受訪表示，「這是小蝦米戰勝大鯨魚！」原先已與銀行第一線經理達成協議，雙方各支付一半補強費用，但遭銀行高層否決，為了整體住戶安全，只好走上訴訟一途。

(中時)