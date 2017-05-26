羅德找古巴洋炮補強戰力 曾在經典賽助跑打擊
日職羅德本季至今戰績持續墊底，團隊打擊率也僅1成97，狀況相當低迷，今球團正式找來來自古巴的新洋炮桑托斯(Roel Santos)，今舉行入團記者會，桑托斯選擇10號背號，盼能盡快幫助球隊。
桑托斯在來到日職之前就曾跟去年還效力羅德，今年轉戰軟銀鷹的德斯潘耶大聽過，桑托斯指出，德斯潘耶說這邊是相當有制度的球隊，球迷相當熱情人也很好，很期待成為球隊的一員。
今在記者會前，桑托斯馬上就進行打擊練習，監督伊東勤也在旁仔細觀察，伊東勤說，目前會先讓他調整練習，只要沒問題就可以馬上在一軍出賽；桑托斯則回應，目前還在調整時差，不過希望能夠盡快加入球隊陣中。
桑托斯屬於安打型選手，在古巴國家隊擔任開路先鋒，今年經典賽6場出賽，打擊率3成18，而在經典賽曾經助跑打擊，也曾為桑托斯的特殊打擊方式，在古巴聯賽近幾年球季，都有雙位數的盜壘表現。
(中時電子報)
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