白帥帥的豆芽菜靠有毒的保險粉美白？

豆芽菜可能被不肖業者添加俗稱保險粉的低亞硫酸鈉，使豆芽菜美白，還不易腐敗！(圖/達志影像/Shutterstock)

民眾在挑選豆芽菜時，是不是都喜歡白帥帥又光亮亮的呢？小心！豆芽菜可能被不肖業者添加俗稱保險粉的低亞硫酸鈉，使豆芽菜美白，還不易腐敗！

今(26日)食品藥物管理署闢除網路謠言表示，低亞硫酸鈉為合法的食品添加抗氧化劑及漂白劑，但依《食品安全衛生管理法》，食品級的低亞硫酸鈉僅能添加於金針菇、杏乾、白葡萄乾等脫水食品，不得用於生鮮蔬果及芽菜類，違者可依法處行政罰鍰，而低亞硫酸鈉能阻止葡萄糖-甘胺酸形成褐變，有漂白效果，因此有不肖業者會摻於豆芽菜內，使賣相更好及儲放較久。

根據聯合國糧農組織與世界衛生組織規定，每日可攝取低亞硫酸鈉的量為0.7mg/kg，依60公斤成年人計算，每日容許攝取42mg。

低亞硫酸鈉下肚後，會有一部分游離態的低亞硫酸鈉氧化後會轉為硫酸鹽，再藉由尿液排出體內，並不會累積在人體，若食用含有低亞硫酸鈉食品後，部分過敏體質的人恐會引起哮喘與呼吸困難等症狀，要多加留意。

食品藥物館署提醒，未經過漂白的豆芽菜是呈現黃色或棕色，而漂白後的豆芽菜，不但顏色白皙，還色澤光亮，民眾在選購上要多加注意，應避免購買外觀過白、聞起來還有異味的豆芽菜，若想要更加安心，在清洗豆芽菜時，用清水浸泡，並幾次換水，而烹煮時，不要蓋上鍋蓋，以幫助殘留物揮發。

(中時電子報)