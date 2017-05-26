可愛動物園區說明會濺血 移送11人中7人有前科

可愛動物教育園區說明會，說明會開不成演變濺血暴力，警方今天首波移送11人。（吳敏菁攝）

彰縣府20日在溪州國小舉辦可愛動物園區設立說明會，滋事份子打到濺血，警方掌握18人滋事，11人確認身分，均為彰化縣籍，其中呂姓等7人，分別有毒品、殺人、槍砲、傷害、重利、恐嚇等多項前科。今天先依違反社會秩序維護法罪嫌移送。

說明會開不成，還演變成濺血暴力，引發各界譴責，並造成前北斗分局長下台。到昨天彰化縣警局、北斗警分局等已鎖定18名暴力滋事者，並辨識13人，首波究辦11人，這11人中只有2名是溪州人、其餘均是北斗、田尾、田中、埔鹽等鄰近鄉鎮人士。

彰化縣警局表示，13人中11人移送，對尚未到案2人發出通知，3名被毆尚未提出告訴，警方強調，無論是否提告，施暴者都依違反社會秩序維護法移送究辦。

彰縣警局副局長陳志成表示，到案11嫌，聲稱網路看見說明會訊息才動場聲援，表達反對立場。因不滿動保團體的態度，才會動手傷人，其中也有認為自己也有被打到，也要提告。

警方表示，嫌犯語多保留，除先依違反社會秩序維護法移送，可處拘留3日或1萬8000元以下罰緩，還將追查妨害公務的罪責，警方也懷疑幕後有「影武者」，已朝違反組織犯罪防制條例方向偵辦。

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(中時)