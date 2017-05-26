金山清水進入荷花盛開季

牡丹蓮已開一成，賞蓮最佳季節將來臨。 圖/郭世賢提供

每年夏季是荷花盛開的時節，金山清水地區的荷花已進入盛開時節，老農黃正俊種植的蓮花池，目前蓮花開了一成多，紅綠相間的牡丹蓮有的盛開、有的仍含苞待放，賞蓮最佳季節已到來。在新北市農業局的輔導之下，黃正俊、郭枝旺、吳春桐等都堅持友善耕作，這些美不勝收的蓮花池不噴農藥、除草和化學肥料，卻依然美豔。

老農們用友善耕作，這些美不勝收的蓮花池不噴農藥、除草和化學肥料，卻依然美豔。圖/郭世賢提供

新北市農業局技正洪勝雄表示，在金山區內清水農地，和磺清大橋旁及台二線40.5km旁，總面積高達4公頃，沿線都可以看到牡丹蓮盛開景象，聞到淡淡蓮花清香，蓮子、蓮藕也將綻放，有別於一般荷花田，這裡種植罕見的重瓣荷花，花朵豔麗繁複，狀如雍容華貴的牡丹，每朵花的姿態各擅其長，華麗的姿態讓人驚豔萬分。

新北市的牡丹蓮來自泰國，在當地作為禮佛之用，又稱為菩薩蓮，近幾年才引進臺灣，它最大的特色是重瓣，一朵花有數十瓣花瓣，外形就像牡丹，但其他部分跟蓮花相同，在金山的牡丹蓮花色為白底紅邊，在陽光照射下變得火紅。蓮花的經濟價值高，不僅可觀賞，整株從花瓣、蓮子、蓮蓬到蓮藕都可利用。

(中時電子報)