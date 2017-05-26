KIMIKO躺床洩「絕對領域」 辣露大腿根部美翻

KIMIKO常在網上分享生活點滴。（圖／取自KIMIKO臉書）

KIMIKO下身失蹤，大腿根部若隱若現辣翻。（圖／取自KIMIKO臉書）

知名舞蹈老師KIMIKO身材火辣，擁有完美曲線令人稱羨，近日她快閃上海工作，在臉書PO出起床吃早餐的生活照，她只套著一件棉T露出大腿，「絕對領域」呈若隱若現的狀態，性感程度破表，讓粉絲不禁激動大呼「美到嫑嫑的」。

照片中，KIMIKO站在大片落地窗前，眺望上海美景，但最吸引大家視線的，是她僅穿著一件粉紅色棉T，以「下身失蹤」的裝扮入鏡，緊實的大腿線條全一覽無遺，而另一張則是KIMIKO躺在床上用餐的畫面，尤其從上往下的拍攝角度，讓她的一雙美腿更為修長，粉絲見到老師纖細勻稱的身材，留言狂讚美翻了之外，也直呼羨慕幫拍的攝影師。

(中時電子報)