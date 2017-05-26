基隆市潔牙比賽 仁愛國小拔得頭籌
基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩活動，今（26）日在仁愛國小熱鬧登場，上午國小組與下午場幼兒園特教組，共有近500多位學生與師長共同參加，國小組潔牙賽有21校參與，市長林右昌頒獎給前10名的學校，第1名由仁愛國小獲得冠軍。
「希望大家老了以後也不需要用到市府的免費假牙福利」。林右昌笑說，今年的優勝隊伍將可代表基隆市參加全國潔牙比賽，他特別為大家加油打氣，希望透過潔牙比賽，讓小朋友們都能夠知道口腔保健的重要，讓大家都有一口美麗整潔的牙齒。
基隆市前2年分別獲得全國國小潔牙觀摩活動冠亞軍的優異成績，今年國小組共有21所學校報名，場面緊張、競爭激烈，每位學生無不利用時間努力練習牙刷和牙線的潔牙技巧，並且熟讀口腔保健書籍，就是希望能為自己學校爭取進軍全國賽的資格，繼續為基隆爭光。
基隆市牙醫師公會理事長林大偉醫師表示，公會已舉辦多場研習，教導學生、老師家長和照護者如何自己潔牙，以及如何幫忙刷牙，也配合政府的口腔保健政策，推廣6歲以下兒童全口塗氟每半年一次，有身障手冊的孩童，更可以每3個月到醫療院所塗氟到12歲，希望家長能多加利用，共同守護我們孩子的口腔健康。
(中時)
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