統一發票盃路跑高雄場 6／18起跑可抽大獎
統一發票盃路跑高雄場，6月18日從夢時代起跑，全程3公里，不分年齡、不需報名費，民眾只需捐出3張106年5-6月消費金額10元以上的統一發票（或無實體電子發票）即可報名，完賽後可獲精美禮，更有機會抽中液晶電視、筆記型電腦、數位相機等多項大獎。
為宣傳這次活動，財政部高雄國稅局與臺灣中小企業銀行股份有限公司今日下午共同舉辦活動宣傳記者會，儀式台以船為造型，由高雄國稅局長洪吉山及臺灣中小企業銀行股份有限公司總經理周燦煌等人拉動儀式繩、揚起風帆，象徵活動報名正式啟動。
現場並設有多樣宣導攤位，民眾可多多攜帶發票至現場各攤位捐贈兌換精美宣導品，發揮愛心幫助更多需要幫助的人。而路跑活動所募集的發票將悉數捐予「社團法人高雄市六龜關懷協會」、「社團法人高雄市心智障礙服務協會」、「財團法人高雄市私立慈暉關懷學園」、「財團法人高雄市林柔蘭社會福利基金會」及「高雄市燭光協會」等5個社福團體。
高雄國稅局進一步表示，為響應環保，活動當日高雄捷運特別為活動加開捷運班次供民眾搭乘，鼓勵民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場共襄盛舉！相關訊息請至活動官網查詢，或撥打服務專線07-7256600分機7011~7018或06-5933726洽詢
(中時)
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