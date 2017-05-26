本願山送愛心素粽 嘉惠弱勢族群
每逢端午粽飄香，潭子本願山彌陀講堂動員120餘名義工，廣包「愛心素粽」免費分送中低收入戶、單親家庭、弱勢團體等，今年共計採購600公斤圓糯，目標訂3萬顆左右，另將捐贈1000顆素粽給熱愛生命文教基金會義賣，讓受助學生學習「給他魚吃，不如教他釣魚」。
本願山志工團動員120餘名信徒，分成粽葉、備料、炒料、包粽、蒸粽和運送等組別，分工趕製素粽，預計4天要完成3萬顆，分送給潭子地區的弱勢族群歡度端午佳節。備料組成員陳文思快刀細切薑末，他說，炒米加入薑末有解膩效果，每年都來做好事，不會覺得累。
本願山住持信願法師表示，3萬顆愛心粽有鹹粽及鹼粽兩種，除照顧弱勢，也開放認購，每顆價格分別為30元及25元，義賣所得用於濟貧助人，並與熱愛生命文教基金會合作，贈送1千顆素粽供受扶助的高中及大學生義賣，讓孩子體會「自助人助」，學會靠自己脫離困境。
(中時)
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