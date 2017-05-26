南投信義「望鄉工作分站」護佑玉山郡大
林務局南投林管處自前年4月起，針對南投縣信義鄉郡大林道，分段、分期執行路況改善，從豐丘起端到23K望鄉工作分站，11日完工開通，不料昨(25)日又因雷雨，指標4.5K與8K處坍方再度封閉；南投林管處副處長陳燿榮表示會盡速搶通，該分站屬性將定位為巡護、保育管理站。
望鄉工作站在林業鼎盛時期人口達400人，宿舍、餐廳齊備，球場、福利社一應俱全；區內甚至還設有3座水力發電廠，以及鑄鐵廠、製材廠，生活機能完備，猶如森林之城。山林管理局（林務局前身）員工及伐木工人為下一代教育，還共同出資合辦幼稚園。
20多年台灣林業由伐木轉型護林，工作人員幾全撤出，並縮編為「工作分站」，僅留6名護管人員輪值駐守；幾年前該山區畫入「丹大野生動物重要棲息環境」並設為管理站，化身護林保育據點，護衛玉山、郡大。
望鄉工作分站旁，有棵胸圍超過14公尺的巨檜，因樹形優美、傳聞有靈性，被視為林場精神標的，建廟尊為「金樹神」。林務局員工對此千齡神木及廟宇，仍虔敬保留維護，每年歲末都會專程上山祭祀，金樹神成了玉山、郡大守護神。
(中時)
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