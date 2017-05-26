籃球》老國手分享征戰歷史 周俊三超誇大
隨著中華男籃全新戰袍首次公開，包含周俊三、陳信安、林志傑、田壘、錢薇娟等退役國手也都到場聲援，且分享過去自己征戰國際賽心情，其中以身為中華隊總教練的周俊三說得最為誇大，「當時我的球鞋破掉，還要拿到輪胎店去補！」
周俊三如此誇張且充滿開玩笑意味的形容方式，其實是在感謝當前中華籃協長期跟NIKE簽約，固定提供中華隊全套裝備，讓球員沒有後顧之憂，不過周俊三的誇張言論不僅於此，他隨即分享自己第1次前往中國打球的趣事。
「當年我能代表中華隊前往中國打球時，心情真的超興奮，竟在媒體訪問我時脫口說出，能夠第1次回到『祖國』打球感覺很好，」周俊三表示，「我也不知道這種說法是對是錯，只是直覺反應就把話說出口了。」
「台灣飛人」陳信安也分享自己19歲時首次擔任中華隊國手的心情，「當年我是全隊最年輕的，也沒想太多，只想有機會上場，結果某場比賽替補龍哥(鄭志龍)上場打了5分鐘，一上去感覺呼吸都快停了，還好那場比賽我們贏了。」
昔日擁有「球給志傑」口號的「野獸」林志傑，則是勉勵年輕國手珍惜入選中華隊的榮耀，努力在國際賽場上證明自己，絕對不能膽怯，全力突破自己；田壘希望年輕國手能有使命感，只要有機會上場就要努力拚戰到底。
(中時電子報)
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