趣味端午節 龍舟用滑的

昇恆昌舉辦「桌上賽龍舟」趣味活動，吸引許多旅客前來挑戰。（范揚光攝）

端午節連假明天登場，為讓出國旅客提前過節，免稅店昇恆昌特地在桃園機場舉辦「賽龍舟慶端午」趣味活動，吸引許多國內外旅客參加。

「桌上賽龍舟」比賽，邀請旅客「滑」龍舟，只要成功把龍舟推滑至桌上的指定區域，即可獲得粽子造型小方巾及手機擦拭貼，並且還能跟古裝打扮的「屈原」合影留念，由於趣味十足，不少國外旅客及大小朋友排隊挑戰。

昇恆昌副總潘翠宜表示，端午節是華人社會的傳統節日，透過趣味的互動遊戲，不但讓旅客體驗另類的傳統文化，也在旅途中留下特別回憶。

(中時)