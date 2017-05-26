日本高球一姊宮里藍 驚傳引退

曾在位「球后」11周的日本女將宮里藍，驚傳打完本季引退。(美聯社資料)

曾位居世界女子高球「球后」11周的日本「高球1姊」宮里藍，今(26日)驚傳本季結束後引退，於31歲之齡結束高球生涯，她本月29日將在東京舉行記者會，說明引退原因。

宮里藍的經紀公司今天無預警突然宣布她本季引退消息，引起日本體壇震憾。有日本媒體猜測，她引退的理由可能是準備結婚、建立家庭。

宮里藍2003年征戰LPGA，熬了6年之後，於2009年愛維養名人賽奪得LPGA首勝，自此連續4年都有冠軍紀錄，其中在2010年狂贏5勝，目前LPGA累計9冠，為LPGA最多勝的日本選手，並於2010年全盛時期3度登上世界第1，成為繼索倫絲坦、歐秋雅與申智愛之後，史上第4位「球后」。

身高僅156公分的她，出生於沖繩，5歲開始與父親學習高球，雖體型矮小，但鐵、短、推桿功力了得，是當年得以登上世界第1的致勝利器，但自從2012年六月拿下LPGA第9冠之後，昔日球威不再，陷入欲振乏力之苦，目前世界排名狂洩至第115，預料是決定引退的主要原因。

宮里藍本季至四月中旬樂天錦標賽為止，只參加5場美巡(LPGA)，另日巡至上周普利司通錦標賽，已在自己國家參加3場日巡賽(JLPGA)，似乎早有引退的打算。

全球女子高球史上共產生9位球后，如果宮里 藍引退，將是繼索倫絲坦與歐秋雅之後，第3位引退的世界第1。

(中時電子報)