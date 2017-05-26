結束交通黑暗！屏東市和生路地下道搶先開通

斥資3433萬、歷時近8個月的台1線屏東市和生地下道改建平面道路工程，今日中午12點正式開放通車，不僅結束屏東市交通黑暗期，更一掃以往汛期總要封路、改道的窘境，這條高屏來往交通命脈道路，再以嶄新姿態服務民眾。

負責施工的公路總局三工處長林清洲指出，和生地下道於1982年屏鵝公路拓建時，配合台鐵平面鐵路改建為地下道，但當地地下水位較高，於豪大雨期間容易造成積水，嚴重影響用路人安全；隨著台鐵屏潮高架化工程完工，道路填平工程於去年11月開工，歷經縮時趕工，提前於今日通車，將解決多年行車問題。

屏東縣長潘孟安、代理市長程清水及縣議員蔣家煌等地方民意代表，皆到場參與通車祈福儀式，見證這歷史畫面；潘孟安指出，台1線和生路段在連結高屏兩地交通及經濟發展扮演極為重要角色，隨著鐵路高架化連帶地下道退役，也順勢提升整體道路交通安全。

潘孟安也強調，有別現有的單車國道，從六塊厝車站至潮州車站的單車鐵道系統，歸來至潮州段已經完工，未來會在沿線設置融入在地特色的公共藝術，並增設P-Bike站點，進而與單車國道系統串接，成為鏈結鄉鎮市間的低碳休閒新亮點。

(中時)