三民國中獲閱讀磐石獎 竹市府投入3000萬扎根閱讀

新竹市長林智堅26日在「閱讀磐石獎」頒獎典禮上表示，市府今年挹注3000萬元扎根閱讀教育，要全力打造「書香城市，悅讀新竹」。（陳育賢攝）

教育部26日在新竹市文化局舉行「2017年閱讀磐石獎」頒獎典禮。（陳育賢攝）

新竹市三民國中26日以「閱悅三民，讀創世界」方案，獲教育部「磐石學校」獎。（陳育賢攝）

教育部26日在新竹市文化局舉行「2017年閱讀磐石獎」頒獎典禮，新竹市三民國中以「閱悅三民，讀創世界」方案，獲「磐石學校」獎，市長林智堅致詞時表示，閱讀的樂趣是人生最珍貴的寶藏，今年挹注3000萬元扎根閱讀教育，要全力打造「書香城市，悅讀新竹」。

林智堅表示，「閱讀磐石獎」推動已邁入第9年，形塑閱讀風氣，幫助孩子們發掘「讀書樂」，他予以高度肯定，竹市的三民國中此次獲獎，這是由學校、家長和學生三方共同落實閱讀習慣的成果，讓孩子們課餘時間的第1選擇不再是合作社，而是前往圖書館尋寶，化被動為主動，積極分享閱讀心得。

林智堅說，新竹市是「年輕的古城」，有悠久歷史文化，同時也是全台出生率最高的「兒童城市」，近年來市府推動以孩子為主體的「新校園運動」，辦理圖書館整建翻修、閱讀角建置，塑造友善空間讓孩子「愛上閱讀、享受閱讀」。

像是水源國小的「故事農倉圖書館」以及頂埔國小的「紙圖書館」，不但是校園亮眼的景點，更是孩子下課後搶先報到的知識遊樂地。

三民國中校長洪碧霜指出，該校秉持「成就每個孩子」的信念，以愛閱學校為目標，規畫閱讀課程，從班級共讀、讀報推廣到「三民百閱」，結合PISA閱讀策略，融入開放式命題，提升學生寫作能力，打破「閱讀會影響會考成績」的迷思，以長時間的閱讀推動翻轉教學現場，將閱讀化成一種生活的態度，培養孩子們成為閱讀玩家。

(中時)