裙襬搖搖逐夢盃 美少女戰士出列

兩場國際青少年賽事裙襬搖搖基金會贊助名額選手，左起黃郁評、盧昕妤、安禾佑、裙襬搖搖高爾夫基金會執行長邱鳳玉、吳佳晏、許淮茜、黃亭瑄、吳純葳、廖信淳，共8名。（圖／裙襬搖搖基金會提供）

財團法人裙襬搖搖基金會所舉辦的「2017裙襬搖搖逐夢盃春季選拔賽」，昨天、今天在美麗華高爾夫鄉村俱樂部舉行。並選出15-18歲組前2名黃郁評、盧昕妤，13-14組前3名安禾佑、吳佳晏、許淮茜，與11-12歲組前3名黃亭瑄、吳純葳、廖信淳，一共8人，可參與7月2日至7日進行的「第10屆Annual國際青少年高爾夫球錦標賽」（10th

Annual FCG International JR Golf Championship），以及7月10至14日的「IMG世界青少年錦標賽」（IMG Academy Junior World Championship）等兩場在美國舉行的世界青少年高球賽事。

裙襬搖搖高爾夫基金會執行長邱鳳玉（左一）與Swinging Skirts Invitational (AJGA)裙襬搖搖基金會贊助名額選手合影，6位選手左起黃郁評、安禾佑、盧昕妤、俞涵軒、周翊庭、吳佳晏。（圖／裙襬搖搖基金會提供）

而由裙襬搖搖主辦的Swinging Skirts Invitational（AJGA，8月14日至17日），則從A、B兩組中取前6名黃郁評、安禾佑、盧昕妤、俞涵軒、周翊庭、吳佳晏，補助機票、擊球費、住宿費、當地交通、基本餐費、領隊等費用。第7至12名林子涵、鄭熙叡、林冠妤、許淮茜、陳奕融、謝佳彧則僅提供賽事名額，相關費用選手需自理。

本次選拔賽採2日3回合共計54洞比桿賽，透過公平、公開的方式，選出成績較佳的選手前往美國聖地牙哥參與3場相關賽事。昨天的兩輪賽事是在微微細雨中完成，今天再經過最後18洞的決賽，終於選出所有獲獎選手。

裙襬搖搖高爾夫基金會執行長邱鳳玉（左一）與獲頒 Swinging Skirts Invitational (AJGA)自費名額選手合影，6位選手左起林子涵、鄭熙叡、林冠妤、許淮茜、陳奕融、謝佳彧。（圖／裙襬搖搖基金會提供）

裙襬搖搖逐夢盃選拔賽從2017年開始，成績列入世界業餘積分（WAGR），裙襬搖搖基金會希望透過此賽事平台，能為台灣選手們爭取到更多參與國際賽事的機會，並同時取得世界業餘積分，開拓選手視野並與國際接軌。

此外，裙襬搖搖致力於台灣青少年高爾夫的培育，經過近幾年的努力，與國外青少年賽事單位及教學單位建立起相當深厚的合作關係，自2017年起更與美國青少年高爾夫協會（AJGA）合作主辦一場名為Swinging Skirts Invitational的青少年賽事，同時也於每年夏季利用球員暑假期間提供青少年球員前往美國，參與美國青少年賽事以及移地訓練等活動。

(中時電子報)