再4個月就要過追訴期 詐欺犯陪妻登龜山島被逮
該來的想躲也躲不掉！李姓男子因涉嫌詐欺遭通緝，躲藏了18年，再過4個月就過了追訴期，卻為了陪妻子登上龜山島參訪，一時疏忽繳交個人證件讓自己身份曝光，宜蘭縣礁溪警分局接獲安檢所通報後，立即前往頭城烏石港埋伏，順利將李某逮捕到案。
礁溪警分局頭城分駐所今天上午接獲烏石港安檢所通報，指1名男子要申請登船出海到龜山島參觀，疑似是通緝犯，請警方協助查證；頭城分駐所在確認李某是通緝犯後，立即由所長蔡明原率同警員曾子桓，換上便衣到烏石港漁會大樓埋伏，見到李某現身，立即出示員警身份將其逮捕。李某在警方現身要抓人時，還一臉驚恐地詢問警方到底是如何知道的？
據了解，53歲的李姓男子，因為涉嫌詐欺案，在1999年3月31日遭到台中地檢署通緝，通緝時效到今年9月30日，李某隨即隱姓埋名低調過日子，藏匿了18年都未被逮。
不料，只差4個月就要過追訴期的李某，此次為了陪妻子參加龜山島旅遊登島行程，一時疏忽繳交了個人證件，因而被安檢所、旅行業者察覺身份有異，並通報警方逮人。
(中時)
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