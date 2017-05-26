說在地故事 新縣社區影像紀錄10周年

新竹縣社區影像紀錄培力計畫今年為10周年，累積123部記述社區人物、環境、文化風景等影片，今年將舉辦「新竹縣社區影像10年研討會與回顧展」，邀請社會大眾參與。（圖/莊旻靜）

「來用影像說在地故事吧！」新竹縣社區影像紀錄計畫邁入10周年，鼓勵素人紀錄家鄉、社區的故事，26日在文化局舉辦10周年成果發表會，也將辦理「新竹縣社區影像10年研討會與回顧展」，邀請各界學者專家，就社區影像發展提出建言，並呈現不同媒材的影像展覽。

新竹縣文化局自2007年辦理社區影像紀錄培力計畫，至今累積123部社區影像，內容多元廣泛，從家庭至社區、行業興衰到環境議題，透過參與計畫學員拍攝，呈現更親民的角度。去年共有來自竹北、新豐、湖口、關西、尖石、竹東、芎林等鄉鎮民眾參與，完成21部紀錄片。

鄭禹溱為新竹縣社區影像培力班資深學員，她從參與客家三腳採茶戲的3名女性為觀點，拍攝傳統客家文化，風格細膩平實，也期望為保存客家傳統戲曲盡一份心力，昨也邀請劇團示範演出三腳採茶戲。

學員賴嬿安以媳婦的角度，拍攝公公自日據時代經營的老相館的故事，即使因科技進步而造成許多技術被取代，透過影像仍保存了在地老相館的歷史。另名學員宋慶雲則以拍攝〈愛來癌去〉，希望能鼓勵更多癌友勇敢面對病症，堅強生活；住在關西鎮的傅增君則以手繪動畫，表達老一輩關西人對河壩榕樹的記憶，並用影像與訪談，技術農村社會樣貌。

新竹縣縣長邱鏡淳表示，新竹縣社區影像紀錄計畫持續10年不容易，文化局長張宜真表示，影像培力課程將持續舉辦，以下一個10年為目標。主持影像培力計畫並擔任講師的曾吉賢則指，這是難得的文化工程，台南藝術大學在新竹縣特地開設音像紀錄研究所學分班，目前也有5名培力營社區學員就讀。

新竹縣各鄉鎮代表均出席26日的發表會，而今年度社區影像紀錄計畫培力課程即日起至6月3日開放報名，活動過程免費，詳情可洽新竹縣文化局官網，或電洽03-5510201轉701詢問。

(中時)