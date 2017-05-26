說在地故事 新縣社區影像紀錄10周年
「來用影像說在地故事吧！」新竹縣社區影像紀錄計畫邁入10周年，鼓勵素人紀錄家鄉、社區的故事，26日在文化局舉辦10周年成果發表會，也將辦理「新竹縣社區影像10年研討會與回顧展」，邀請各界學者專家，就社區影像發展提出建言，並呈現不同媒材的影像展覽。
新竹縣文化局自2007年辦理社區影像紀錄培力計畫，至今累積123部社區影像，內容多元廣泛，從家庭至社區、行業興衰到環境議題，透過參與計畫學員拍攝，呈現更親民的角度。去年共有來自竹北、新豐、湖口、關西、尖石、竹東、芎林等鄉鎮民眾參與，完成21部紀錄片。
鄭禹溱為新竹縣社區影像培力班資深學員，她從參與客家三腳採茶戲的3名女性為觀點，拍攝傳統客家文化，風格細膩平實，也期望為保存客家傳統戲曲盡一份心力，昨也邀請劇團示範演出三腳採茶戲。
學員賴嬿安以媳婦的角度，拍攝公公自日據時代經營的老相館的故事，即使因科技進步而造成許多技術被取代，透過影像仍保存了在地老相館的歷史。另名學員宋慶雲則以拍攝〈愛來癌去〉，希望能鼓勵更多癌友勇敢面對病症，堅強生活；住在關西鎮的傅增君則以手繪動畫，表達老一輩關西人對河壩榕樹的記憶，並用影像與訪談，技術農村社會樣貌。
新竹縣縣長邱鏡淳表示，新竹縣社區影像紀錄計畫持續10年不容易，文化局長張宜真表示，影像培力課程將持續舉辦，以下一個10年為目標。主持影像培力計畫並擔任講師的曾吉賢則指，這是難得的文化工程，台南藝術大學在新竹縣特地開設音像紀錄研究所學分班，目前也有5名培力營社區學員就讀。
新竹縣各鄉鎮代表均出席26日的發表會，而今年度社區影像紀錄計畫培力課程即日起至6月3日開放報名，活動過程免費，詳情可洽新竹縣文化局官網，或電洽03-5510201轉701詢問。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。