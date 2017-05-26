木作創客成果展 翻轉高雄傳產
今（26）日高雄市勞工局舉辦「南台灣木作創客人才培育成果展」，邀來3位木作職人分享心路歷程，並宣布即起至6月1日，在大港自造特區展出330位學員上百件作品，包括植栽盆、化妝架、小木飾等，盼透過跨領域創客合作參與，翻轉高雄傳統產業。
木作職人李珈宇，體型嬌小、身高不足150公分，小小身軀裡頭，卻有著大大創作力。他從小成績不佳，對職涯發展茫然，考上屏科大木材科學與設計系後，埋首木工世界，找到人生志向與自信，此次創作「MZONE燈作木馬」，與民眾分享手作的快樂。
原是上班族的蔡裕霖，自我摸索近6年，轉行成為鋁線文創設計師，後來結合鋁線與木工創作，轉向學習木作，成立超人氣「百木工匠坊」，今年更榮獲「2017巧聖仙師魯班公獎」木作類新秀第3名殊榮，此次展出木作結合皮革的創意功能桌。
法籍職人Romain Gadant自創「Atelier Monson」品牌，致力天然木材結合無毒塗漆的生活與廚房用具，打造簡約風格，這次他也參展向民眾介紹廢材變小木飾。
高市勞工局長鄭素玲表示，透過「南台灣木作創客人才培育成果展」，讓市民有更多機會接觸環保、創意的木作設計，以發掘更多木作創客，投入創作職人行列，期待將創新成果轉化為商品及創業能量。
(中時)
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