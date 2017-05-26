南市全民督工 連5年蟬連全國第一

105年度「全民督工」及「施工查核」，南市府再度獲得行政院公共工程委員會肯定，雙雙獲得「優等」佳績，尤其「全民督工」已連續5年蟬聯全國第一，「施工查核」亦連續保持優等的最高榮譽。

另外，全民督工-優良主辦機關評鑑，南市府地政局、文化局及工務局也分別拿下2個優等及1個甲等，成績斐然，成為最大贏家，讓台南市更加亮眼。

台南市政府為確保公共工程施工品質，對於「全民督工」及「施工查核」特別重視，期藉由全民監督公共工程機制，結合民間力量，以全方位、全面向共同建立優質的宜居城市。

台南市副市長吳宗榮表示，讓台南市民眾幸福有感，一向是市府目標，各項施政服務市民品質，力求臻於完善；未來市府將更落實工程品質管理制度，結合工程施工查核、全民督工及全台首建之工程材料履歷回饋機制，並與職業安全衛生機構、環境保護機關橫向合作，以維護工程安全環境，推動優質建設，與市民共同攜手，一起打造幸福宜居的台南市。

工務局表示，倘民眾發現施工中的公共工程有規畫設計不周、施工品質不良、安全措施不足、環境設施不佳、工程進度緩慢等情事，皆可透過全民督工網路通報系統，共同攜手提升公共建設品質努力，落實公權力讓人民有感。

(中時)