竹南鎮龍舟點睛 明年盼整合縣內龍舟賽資源
苗栗縣竹南鎮端午節龍舟錦標賽將於端午節當天登場，今天在竹南港墘社區公園進行龍舟點睛下水儀式，今年苗栗縣內龍舟賽在南北各有一場，縣長徐耀昌說，盼望明年整合資源，成為國際矚目的民俗體育活動。
竹南鎮公所龍舟錦標賽上午在中港溪畔港墘社區公園舉行龍舟開光點睛暨下水儀式，由縣長徐耀昌、鎮長康世明等人擔任點睛官，依循古禮上香祈福，分別在每艘龍舟額頭、眼睛、鼻、口、耳朵、龍身、龍尾等點上硃砂，祈求龍舟競賽期間人船平安、圓滿順利。
苗栗縣內龍舟賽在南北各有一場，縣長徐耀昌表示，縣府連續3年在頭屋鄉明德水庫舉辦縣龍賽，行銷明德水庫風光，希望明年起縣府與竹南分別舉辦的龍舟賽能合併辦理，讓苗栗龍舟競賽成為全國重要的民俗體育活動。
竹南鎮長康世明表示，明年將努力爭取縣內移師竹南，今年龍舟賽30日在中港溪龍舟碼頭登場，共有45隊報名參加，現場規畫美食市集區及安排社區舞蹈、樂團演出、變臉戲法秀、西洋魔術秀、奇幻泡泡秀、專業舞蹈工作室等表演，並在龍舟司令台階梯完成3D龍舟彩繪供民眾拍照留念，也有親子同樂的投籃遊戲、九宮格棒球等親子闖關遊戲。
(中時)
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