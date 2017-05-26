墾丁棋盤角盛開 展現夏日風情
「五月榴花妖豔烘，綠楊帶雨垂垂重」在炎炎夏日的國境之南，墾丁國家森林遊樂區裡愜意俯拾的熱帶風情，正悄悄上演著夏之饗宴，在端午節時期，號稱墾丁肉粽的棋盤腳，正在結實累累的紀念屈原。
林務局屏東林管處指出，棋盤腳為玉蕊科的長綠喬木，是熱帶特有的海漂植物，果實形狀呈現4個菱形摺角，由側面看似肉粽和棋盤桌腳，故得其名。
棋盤腳的葉片成倒卵形，主脈明顯且光滑，葉長可達25至40公分，多在夏季夜晚開花，花朵中的花絲，大約在晚上7、8點會伸直，有如小朋友手上拿的光纖仙女棒，白天陽光一照，花就掉落地上，樹枝上留下的果實，像是一隻隻張著嘴、吐著舌像的小青蛇。
墾丁森林遊樂區除了棋盤腳之外，在端午連假期間也提供限量手工彩繪龍舟活動，暢遊墾丁解說服務及山林愛FUN電生態影片播放。
(中時)
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