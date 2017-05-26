慶端午 威力彩頭獎5／29加碼2億
頭獎連摃28期的「威力彩」昨晚於高雄市的「昶財彩券行」開出，一人獨得6.07億元的頭彩獎金，這也是今（106）年以來，威力彩單注第二高的頭彩獎金。為了歡慶端午節，台彩今（5/26）日宣布，下週一（5/29）開獎的「威力彩」頭獎也加碼2億元。
昨晚開出的威力彩頭獎，中獎人是用電腦選號一次購買10注，只花了1千元就幸運獲得財神爺的眷顧。為感謝彩迷的長期支持，台彩表示，威力彩將於5月29日頭獎加碼2億元，頭獎獎金上看2.2億元，若加碼當期頭獎未開出，加碼獎金將計入當期頭獎總獎金後，累積成為次期頭獎獎金。
此外，「大樂透」端午加開的「端午包粽獎」本週二（5/23）開出組數為38組，共計39注中獎，尚有262組的50萬元「端午包粽獎」待送出。今（5/26）晚開獎的「大樂透」頭獎上看3.1億，仍將加開10個獎號，提供210組的中獎機會，若今晚與上期開出的組數累計未達300組，端午節(5月30日)續開「端午包粽獎」獎號，直到累計開出組數達到300組，或是到活動最後一期（6月16日開獎）為止。
廣受彩迷歡迎的「今彩539」及「BINGO BINGO賓果賓果」同樣也在端午節起連續加碼14天，「今彩539」頭獎單注獎金從原本的800萬元提高到1,000萬元。而五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，「基本玩法」1~6星共9個獎項獎金加碼，簡單好玩的「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍。
(中時電子報)
關鍵字：端午、頭獎、威力彩，大樂透
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