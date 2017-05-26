我自行車小將王家豪 獲義大利圓夢受訓

奧運國手黃亭茵(左)頒贈限時繞圈賽第一名獎狀給DIZO小將王家豪(右)。（DIZO提供）

明安BIKE事業部總經理周益男(右)與DIZO品牌經理劉彥良(左)恭賀王家豪(中)選手向更高自行車殿堂邁進。（DIZO提供）

DIZO小將參與限時繞圈賽，其中唐漢煌(前排左一)成績第二，也期望赴義受訓。（DIZO提供）

明安國際自行車品牌「DIZO」所贊助的自行車小將王家豪，不負眾望在5月參加第2屆美利達限時繞圈賽時，成功奪得首個前往義大利受訓費用高達50萬台幣的美夢之旅，而DIZO另一小將選手唐漢煌列居第2，也有機會進入名單。

王家豪在這次限時繞圈賽中，成功搶下今年暑假前往世界職業一級車隊巴林美利達的農場車隊Team Colpack車隊實習兼訓練兩個月的時間。

家豪得知後相當興奮，平時就很努力練習的他，今年在教練黃晉隆特別爭取下，向DIZO自行車取得2017年最新輕量化車款S6V，果然成績再次突破，這次的暑期訓練甚至能讓王家豪直接獲得前進歐洲賽事的機會。

明安國際雖然有自己的自行車品牌，仍然站在支持優秀選手往更高的自行車殿堂邁進，DIZO品牌經理劉彥良說，黃晉隆教練所帶領的DIZO林園車隊，平時就很積極努力的練車，同時也把小選手們教育得特別好，各個都很謙虛有禮，「我們能贊助這樣努力的優質選手，他們能靠自己努力獲得的成績，品牌會全力支持選手向前邁進」。

不僅如此，DIZO自行車還替這次參加繞圈賽的選手們舉辦慶祝會，邀請選手到公司分享比賽的心得，BIKE事業部總經理周益男也表示，自家的選手能獲得好成績是一件非常開心的事，我們全心作出優質的自行車讓選手騎，選手能因為我們的生產的自行車拿到好成績，這更是我們與有榮焉的地方」。

王家豪說，這次能獲選，自己也沒想到，只是想盡力把成績拿到最好，而今年新車S6V的確跟之前在騎的G6有明顯的差異，五通強化讓力量傳輸更快，這也是成績能進步的原因之一。

劉彥良說，DIZO從2015年開始贊助林園自行車車隊，今年4月贊助小選手經費至福建平潭參加賽事，目前車隊再度傳來佳績，實在令人振奮，而同是林園選手出身、個性樸實的黃晉隆教練，特別能體會選手們在訓練當中所需要的經費與器材是十分重要的，尤其在資源貧脊的高雄林園區更是取得困難。

黃教練表示，小選手們從過去使用的二手車到目前贊助的碳纖維公路車，心中滿是感謝贊助商的幫忙，「我們將持續以培訓選手爭取好成績，來回饋幫助我們的廠商」

(中時)