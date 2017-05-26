嘉義縣預防狼師個資竟全都露 補習班抗議

中時
預防狼師個資全都露
嘉義縣議員詹琬臻接到補習班投訴教育處發公文要求登錄補教老師的個人資料。（余信賢攝）
預防狼師個資全都露
嘉義縣議員詹琬臻接到補習班投訴教育處發公文要求登錄補教老師的個人資料，圖片為教育處所發的公文資料。（余信賢攝）
預防狼師個資全都露
嘉義縣議員詹琬臻接到補習班投訴教育處發公文要求登錄補教老師的個人資料，圖片為老師所必須登錄的資料。（余信賢攝）

教育部為了防止狼師事件再度發生，在5月9日召開會議要求在補習班授課的老師都要實名制，為徹底實施教育部決議，嘉義縣政府教育處在17日行文給縣內立案補習班要求落實，卻發生個資全都露，因此補習班也提出抗議。

嘉義縣教育處在5月17日為貫策教育部政策，行文給與縣內所有立案補習班，要求將教職員名冊儘速交回縣府。原本教育處立意良善，但接獲公文的補習班卻發現所有的個人資料都需登記，自己的身分證字號、生日也全都露。

中埔一家補習班在收到公文後，發現不合理之處，便向縣議員詹琬蓁投訴縣府教育處不合理的地方。詹議員接受補習班投訴後，向教育處反映。

補習班王姓業者表示，怎麼可以將身分證字號、學歷跟生日全公布呢？這樣是否違反個資法？

縣議員詹琬臻表示，縣府教育處行文給各立案補習班，要求將補習班教職員的真名、身分證字號、出生年月日公布，並將這些資料張貼在補習班內明顯易見的地方，這件事情相當不妥。此舉明顯違反個資法，不要因為一個事件，造成補教教老師的隱私完全攤在陽光之下，反觀嘉義市會把老師的身分證字號後4碼數字改為xxxx防止個資洩漏。

縣府教育處社會教育科蘇金蕉表示，為了落實補教老師實名制度，因此才會行文至縣內立案補習班要求填妥教職員的個人資料，這些資料將收集成冊進行列管，也不會有個資外洩問題。補習班在張貼老師個資時，可以將重要資訊隱藏，不必全都露，將會在近日內重新發文給各個補習班。

(中時)

關鍵字：嘉義縣狼師個資補習班
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