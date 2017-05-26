嘉義縣預防狼師個資竟全都露 補習班抗議
教育部為了防止狼師事件再度發生，在5月9日召開會議要求在補習班授課的老師都要實名制，為徹底實施教育部決議，嘉義縣政府教育處在17日行文給縣內立案補習班要求落實，卻發生個資全都露，因此補習班也提出抗議。
嘉義縣教育處在5月17日為貫策教育部政策，行文給與縣內所有立案補習班，要求將教職員名冊儘速交回縣府。原本教育處立意良善，但接獲公文的補習班卻發現所有的個人資料都需登記，自己的身分證字號、生日也全都露。
中埔一家補習班在收到公文後，發現不合理之處，便向縣議員詹琬蓁投訴縣府教育處不合理的地方。詹議員接受補習班投訴後，向教育處反映。
補習班王姓業者表示，怎麼可以將身分證字號、學歷跟生日全公布呢？這樣是否違反個資法？
縣議員詹琬臻表示，縣府教育處行文給各立案補習班，要求將補習班教職員的真名、身分證字號、出生年月日公布，並將這些資料張貼在補習班內明顯易見的地方，這件事情相當不妥。此舉明顯違反個資法，不要因為一個事件，造成補教教老師的隱私完全攤在陽光之下，反觀嘉義市會把老師的身分證字號後4碼數字改為xxxx防止個資洩漏。
縣府教育處社會教育科蘇金蕉表示，為了落實補教老師實名制度，因此才會行文至縣內立案補習班要求填妥教職員的個人資料，這些資料將收集成冊進行列管，也不會有個資外洩問題。補習班在張貼老師個資時，可以將重要資訊隱藏，不必全都露，將會在近日內重新發文給各個補習班。
(中時)
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