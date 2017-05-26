不滿遭議員當眾罵「賤」 議員劉曉玫提告公然侮辱
不滿昨天在議會總質詢遭議員葉鯤璟以「賤」、「低賤」形容的議員劉曉玫，今天下午在助理的陪同下前往地檢署按鈴申告，控告議員葉鯤璟涉嫌公然侮辱，她指出，提告不為自己，是為民意的尊嚴。
花蓮縣議會第18屆定期大會總質詢昨天進入最後一天議程，不在排定質詢名單的劉曉玫，在議長賴進坤同意下，起身發言，點名縣長傅崐萁上台備詢，30分鐘的質詢時間，炮火猛攻傅縣長的官司，議員葉鯤璟、何禮臺先是起身質疑劉的發言權，賴說會後解釋，質詢繼續。
總質詢結束後，賴進坤說明，劉曉玫30分鐘的質詢時間，是向副議長張峻借用，符合規定，葉鯤璟仍不滿，散會後上前與賴爭論，又與劉曉玫爆發口角，批劉質詢耍小手段，情緒激昂對著劉大喊「這個太賤了」，隨後又說「這太低賤」、「你去告我啊」。
劉曉玫指出，自己問政7年來，首次有人願意借她時間，卻在議事殿堂遭同樣為民意代表的議員以「賤」、「低賤」等字眼形容，不明白為何有那麼失控的舉動，不管是「護主心切」還是其他理由，也應以公共利益、監督政府為職責。
對此，葉鯤璟受訪回應，確實與劉有口角，但強調，「低賤」一詞僅是針對劉無厘頭的問政風格，「低賤」一詞解讀為「低俗」，不覺得有辱罵意味，但尊重劉曉玫提告的權益，他也會坦然面對。
(中時)
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