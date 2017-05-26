嘉義縣文觀局推端午節遊程 10大路線玩透透
端午4天連假即將在27日開始，嘉義縣文觀局在端午前夕推出端午10大旅遊路線，邀請全國民眾在端午佳節前來有山海之稱的嘉義縣遊玩，更可讓遊客從早玩到晚，滿足喜愛爬山、看海、賞螢、野餐和慢遊的遊客。
今年的端午節適逢周二，政府為了讓民眾可以獲得更多的親子出外旅遊時光，便將星期一進行彈性放假，改為當週六補上班。民眾也因而有4天連假，家長們也將趁著連假天氣晴朗帶著小朋友出門遊玩。
嘉義縣文觀局也趁著民眾有4天連假，推出嘉義縣10大景點路線，端午節適逢梅山螢火蟲大爆發季節，推出5條山區賞螢遊程，白天在梅山橫山屏欣賞數萬株金針花齊放的壯觀美景，金黃耀眼的花海美不勝收，接著遊瑞峰地區最高點「海鼠山1314觀景台」，向東遠眺草嶺大崩山，向南俯瞰瑞峰村全景，欣賞如國畫般山水風光，晚間再到瑞里村、瑞峰村、太平村、竹崎鄉光華村及阿里山鄉來吉村賞螢。
另外5條經典旅遊路線，有竹崎公園天空走廊，可體驗站在五層樓高觀看風景的刺激感。阿里山石棹琉璃光是攝影聖地，入夜之後山霧罩頂產生一幅半透明的彩色雲瀑流動，如置身仙境。平原區有的故宮南院、香火鼎盛的新港奉天宮以及全臺最美的星巴克就在民雄，海區有高聳亮眼的高跟鞋教堂，以及適合全家大小同遊的好美里3D彩繪村。
嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，端午節除了開心吃粽子、看龍舟賽之外，嘉義縣有很多魅力景點，文觀局特別推出10條主題遊程，邀請全國民眾端午連假帶著家人來趟最美好的旅行。
(中時)
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