建國科大外籍生報名龍舟賽 覺得新鮮
建國科大25位來自捷克、馬來西亞和大陸籍等國際學生，組成聯合國「國際龍對」報名參加鹿港慶端陽龍舟錦標賽，首次參賽，氣勢如虹，覺得新鮮有趣，在游泳池練划槳，志在奪標，吸引許多民眾圍觀。
建國科大25人組成「國際龍隊」，由曾經參加北京市大學龍舟賽的李浩辰擔任隊長，負責訓練工作，來自大陸威海職業學院的女學生張曉坤擔任擊鼓手，划槳水手多馬來西亞留學生目，來自捷克的麥克說，捷克也有划舟比賽，其中以大學聯賽最為熱鬧，在臺灣把龍舟賽與傳統文化結合，覺得超新鮮。
這團聯合國的龍舟隊，平常選手上下課的時間不一樣，只能傍晚練習，隊長李浩辰說，學校沒較大水域可訓練，克難式選在附近的彰化縣立體育館健興游泳池，訓練隊員默契，划槳的技巧。
這次鹿港賽龍舟，國際組報名十分踴躍，除了建國科大國際龍隊，尚有彰化師大、雲林科大、台灣體大、靜宜大學、明道大學、中州科大、浤福企業等合計13支隊伍參賽，精彩可期。
(中時)
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