醉男持玩具長槍 連搶超商內購物民眾遭逮

江男（右）酒後持玩具長槍到超商前，伺機搶購物民眾。（陳淑芬翻攝）

38歲江姓男子日前凌晨酒後膽大，持玩具長槍到中市豐樂路附近1家超商前，搶走路旁停車的鍾姓駕駛身上現金近2000元；再騎機車轉往附近四平路上另家超商，搶走在超商內購物方姓男子身上現金千餘元後，疑食髓知味再折返四平路超商企圖再下手，被巡邏警方制伏逮捕送辦。

警方調查，江男日前酒後騎機車停放在四平路與豐樂路口的公園旁，手持玩具長槍到附近豐樂路1家超商前，向停車在超商前的鍾姓駕駛搶走現金1900元。

江男得手後再騎機車轉往附近的四平路另家超商，大膽的在超商內，向正選購商品的方男恐嚇並搶走1500元，江男離去後，竟在凌晨2時48分返回超商疑似企圖再下手，被巡邏的警方當場制伏，並取出犯案的玩具槍，依強盜、恐嚇取財及公共危險等罪嫌將他送辦。

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(中時)