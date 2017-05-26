原民生首次體驗3D列印 直呼驚艷

學生專注認識3D列印機。(林和生翻攝)

數位科技產業正夯，勞動部屏東就業中心今天特別舉辦具有創意激盪意義的職涯探索活動，帶領30位屏北高中原住民學生，參訪勞動部高屏澎東分署創客小棧，學生在操作3D列印機製作名牌當下，每個人都直呼「超酷」，開啟對於創意實作興趣，並了解3D列印就業市場趨勢。

勞動部屏東就業中心主任翁素足表示，3D列印技術是個不斷發展的新興製造技術，應用範圍廣泛，包括電競、文創、汽車及運動產業等，學生未來可從事的行業包括3D繪圖軟體開發工程師、3D雕塑師等多種選擇。中心今天特地安排屏東學子到高雄參訪創客小棧，希望透過實務操作幫助學生激盪創意。

「這些藝術品都是3D列印機做出來的嗎？」學生們踏進創客小棧，看到列印出來的小雪人、蓮花、機器人、收納盒等作品，個個眼睛為之一亮。講師先教導學生操作電腦繪圖軟體，緊接著開啟3D列印機，請學生在軟體中輸入姓名後，啟動列印，一個名牌就大功告成。

這場職涯探索之旅，讓在場每位學生收穫很多，學生們說，原來3D列印機可運用於生活周遭，可做各式創意物品過智慧生活，學習這項數位科技技術，非常有趣又實用。原本就對數位產業有濃厚興趣的學生，甚至向老師取經，詢問與3D列印相關的設計科系課程內容，對於未來職涯方向又多一項選擇。

(中時)